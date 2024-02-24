Kartal’da Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı’nın aralarında bulunduğu üç projenin toplu açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ciddi bir pandemi süreci yaşadık. Biz yine çok çalışmayı tercih etik. Ve bu süreçler içerisinde karşılaştığımız ekonomik sıkıntılara rağmen tüm hizmetleri sürdürmeye devam ettik” dedi.

Kartal Belediyesi tarafından, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Sabiha Bengütaş Kreşi ve Trafik Eğitim Parkı’nın aralarında bulunduğu üç projenin toplu açılışı gerçekleştirildi. Açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu binamızın yapımına başlarken sürecin içerisinde olan bütün komşularımız hem ilgi alakasıyla hem burada yapılan çalışmaları koruyup kollamasıyla bizleri hep mutlu eti bize hep güç verdi. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ciddi bir pandemi süreci yaşadık. Biz yine çok çalışmayı tercih etik. Ve bu süreçler içerisinde karşılaştığımız ekonomik sıkıntılara rağmen tüm hizmetleri sürdürmeye devam ettik. Bu kültür merkezi neden önemli? Çünkü hizmette adalet de önemli. Biz Kartal’ın birçok noktasında altyapı noktasında İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber Kartal’ın altını üstüne getirdik. Kartal merkezdeki yağmur suyu sorununu birlikte çözdük. Adım attığımız birçok noktada da yeni yaşam alanları kazandırmaya çalıştık. Ama bu kültür merkezi başka. Yalı Yunus Topselvi’nin kadınları gençleri çocukları da kendi mahallesinde sinemaya ve tiyatroya gelecek, rahat bir kütüphaneye gelecekler. Aşağıda alt katımızda sinema tiyatro salonumuz var. Bir üst katta belediye hizmetleri ile sizleri buluşturuyoruz. Dilek şikayet taleplerinizi Kartal merkeze gelmeden yapmış olacaksınız. Biz iki sene önce ücretsiz dershane hizmetine başlamıştık. Öğrencilerimizden biri Türkiye birincisi oldu. Devlet okulunda okuyan bir kardeşimiz Türkiye birincisi oldu. Bu proje ile biz eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermekle alakalı çaba sarf ederken projeden Türkiye birincisi çıkınca omuzlarımızdaki yük artmış oldu ve dersanemizin ikncisini buraya açacağız dedik. 600 öğrenci kapasitesiyle ücretsiz dershanemiz bu kültür merkezimizin içinde olacak. Bugün buradaki ‘Gezegen’ sosyal tesis ile 10’uncu sosyal tesisimizi Kartalımıza kazandırmış olacağız. Her mahallemize bir sosyal tesisi yapana kadar çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Kartal’ın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla projelendirilen ve Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, bünyesinde yer alan tiyatro salonu, dershane, sanat akademisi, kadın emeği gelişim ve üretim kursları, kütüphane, taziye evi ve gezegen kafe fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, içinde yer alan 200 kişilik tiyatro salonuyla; konser, tiyatro, konferans, eğitim seminerleri ve daha birçok kültürel alanda hizmet veriyor. Ders çalışma alanlarının da olduğu merkezde aynı zamanda KARTAL AKADEMİ’nin ikinci destek eğitim kursu da hayata geçirildi.

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar için taziye evi

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde bağımsız bir giriş kapısı bulunan taziye evi de hizmete açıldı. Yakını vefat eden kişilerin taziyelerini kabul edebilecekleri bir sosyal alan oluşturmak amacıyla hayata geçirilen taziye evi, 3 mahalleye hizmet verecek.

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi içinde yer alan vezneler, fuaye alanları, kadınlar için mesleki ve gelişim atölyeleri, çocuklar için sanat atölyeleriyle de yine her yaştan Kartallı düşünülerek tasarlandı. Merkezde, bütçe dostu yeme-içme imkanı sunan ‘Gezegen Kafe’ zincirinin yeni bir şubesi de yerini aldı.

Sabiha Bengütaş Kreşi

Kartal Belediyesi, Kreş Müdürlüğü bünyesinde yepyeni bir kreşin daha açılışını gerçekleştirdi. 2 kattan oluşan kreş, 3-4-5 ve 6 yaş aralığındaki miniklere hizmet vermek için tasarlandı.

Trafik Eğitim Parkı, çocuklara trafiğin ABC’sini öğretmek için açıldı

Çocukların trafik kurallarını uygulamalı öğreneceği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüşeceği Trafik Eğitim Parkı da yine bu toplu açılışlar kapsamın hayata geçirildi. Kartallı çocuklar, trafik kurallarını burada hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde öğrenebilecek.