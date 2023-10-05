Kartal Belediyesi, ’Feminİstanbul Kadın Şiiri Festivali’ne bu yıl 7. kez ev sahipliği yapacak. Festival öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında 15 ülkeden gelen şairler Başkan Gökhan Yüksel ile bir araya geldi.

Kadın temalı şiirleriyle, her dilden, cinsten, dinden, ırktan ve milletten şairin katılım sağlayacağı “Feminİstanbul Kadın Şiiri Festivali” öncesi 15 ülkeden gelen şairler Kartal’da Başkan Gökhan Yüksel ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumlar oluşturuyor. Festival öncesi düzenlenen tanıtım toplantısına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve 15 ülkeden gelen festivale katılım sağlayacak şairler katıldı. düzenlenen toplantıda farklı ülkelerden gelen kadın şairler festival ile ilgili bilgiler verirken, Başkan Gökhan Yüksel festival öncesi kadın şairleri katılım sağladıkları için teşekkür etti.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Yüksel, "Biz yaşamın içerisinde sanatın ve sanatçının insanın hayatına dokunuşunu anlayabilen, bunu önemseyen ve bunlarla ilgili atılan adımların da çok önemli olduğunu bilen insanlarız. Dolayısıyla bu festivale ev sahipliği yapmak ve katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların sorunlarından ders çıkartarak, insanları güzelleştirecek bütün adımların içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Bu yıl 7.si düzenlenecek festivalin organizasyon komitesinde Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura yer alırken; danışma kurulunda Zeynep Altıok Akatlı, Nesteren Davutoğlu, Arzu Çerkezoğlu, W. B. Bayrıl teknik yardım ekibinde Mengü Bahadır Bayrıl, Hatice Kumalar bulunacak.

Öte yandan festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlayacak. ABD, Peru, Küba, Şili, Bolivya, İran, tüm Arap ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülkeden gelen şairler, kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek, birlikte çözüm üretmeye çalışacak ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyacak.

Festival öncesi düzenlenen tanıtım toplantısına katılan İranlı şair Donya Mirzaei, "Bu programı düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Biz buraya geldik ve kadınların sorunlarına dair şiirler okuyacağız. yaşadığımız problemleri konuşacağız. O yüzden bu festivale katıldık. Ben geçen sene de bu festivale katıldım, ne güzel ki böyle bir festival yapılıyor. Biz gelip burada konuşabiliyor ve şiirlerimizi okuyabiliyoruz. Bu durumdan çok memnunuz" dedi.

Festival ile ilgili konuşan İranlı şair Hale Zare Neirizi, "Bu festival dünyanın bütün kadınlarına ait oluyor. Biz burada farklı ülkelerden gelen kadınların sorunlarını konuşuyoruz. Ve biz ilham alıyoruz, şiir yazıyoruz. Kadınların problemlerini anlayabiliyoruz" dedi.