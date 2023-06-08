Kartal’da 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde, toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde Kartal sahilinde denizaltı dip temizliği yapıldı.

Türkiye Çevre Haftası içerisinde yer alan 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde, toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde Kartal sahilinde denizaltı dip temizliği yapıldı. Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen, Kartal Sahili’nde de Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, denizi kirleterek ekosisteme zarar veren atıklar çıkarılarak sergilendi. Bu sayede Marmara Denizi’ndeki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlenmesine katkıda bulunularak çevrenin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Düzenlenen etkinliğe katılan ve Kartal’da öğrenim gören öğrenciler de sahil temizliğine katıldı. Öte yandan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de sahil temizliğine katılırken dalgıç ekipleri denize dalarak su altında dip temizliği yaptı. Su altına dalan dalgıç ekiplerinin temizliği sonucu ise su üstüne çok sayıda katı atık çıkarıldı. Gün yüzüne çıkan katı atıklar ise deniz kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, "Bugün 8 Haziran, denizlerimizdeki farkındalığı oluşturabilmek için, biraz daha denizlerimize sahip çıkabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Dalgıç arkadaşlarımızla beraber deniz kirliliğini önlemek ve kirli olan malzemeleri çıkarıp hem öğrenci arkadaşlarımıza farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik" dedi.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Kars, "Her sene yaptığımız bir etkinlik ama bu sene ’Marmara Hepimizin’ sloganıyla ’su yoksa hayat yok’ bizim mottomuz oldu. Bunu vurgulamak amacıyla bu sene yaptık. Denizden çıkanları göreceksiniz. Deniz artık obezleşiyor. Sürücü belgesi, ruhsat, ve lastik gibi bir sürü atık çıkacak" dedi.