Kartal’da bir oto tamircide çalışan personel, eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, oto tamirciye girdiği esnada karavan içerisinde tamirat yapan şahsa 2 el ateş açtı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken kurşunların hedefi olan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, oto tamircide çalışan Ekrem Esen isimli personel, karavan tamiratı yaptığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine araç ile gelen eli silahlı saldırgan, Esen’in karavan içerisinde tamirat yaptığı sırada araç içerisine girerek 2 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Esen, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Esen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.