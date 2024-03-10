Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Başak Mahallesi, Üsküdar Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, A.Y. Ç. hakimiyetindeki Fiat marka 34 HV 0230 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durmayarak, karşı yönden gelen H.E. kontrollündeki Ford marka 34 HYA 276 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan araçlarla ilgili gereken işlemleri yaparak, kazayla ilgili inceleme başlattı.