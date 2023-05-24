Kartal Belediyesi, modern eğitim anlayışıyla kreş öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

İlçe genelinde 15 tane kreşi ile hizmet veren Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanmaları adına, ilk fidelerini öğretmenleri eşliğinde hobi bahçelerine dikti.

Çocuklara, doğa sevgisi aşılanıyor

Yeşil bir doğa ve sürdürülebilir bir ekosistem için küçük yaşlardan itibaren toprak ve bitki sevgisinin aşılanmasının gayesi ile etkinlikte çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmenin keyfini yaşadı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temin edilen bitkiler, kreşlerde eğitim gören altı yaş grubu minik öğrencilerin elleriyle toprağa dikildi. Öğretmenlerinin gözetimindeki minikler, kreşlerinde yer alan ve ‘hobi bahçesi’ adı verilen bölümlerde domates, çilek, salatalık gibi sebze ve meyve fidelerini dikerek, toprağa can suyunu verdi. Hobi bahçelerinde gerçekleşen etkinlerde Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın da minikleri yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, "Kartal Belediyesi olarak; doğaya, insana ve tüm canlılara duyarlı, çağdaş bir nesli Kartal’da geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Belirli aralıklarla organik tarım eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alarak, toprakla temas etti. Toprağa zarar vermeden, üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin; fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safhalarını bizzat tecrübe eden öğrencilerin yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.