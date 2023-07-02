İstanbul’un Kartal ilçesinde pilavcıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırganların araç ile caddede ilerledikleri anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler kullandıkları otomobil ile Bankalar Caddesi’nde bulunan bir pilavcı dükkanına geldi. Araç içerisinden dükkana ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kurşunlar pilavcı dükkanında çalışan S.P.’yi bacağından yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan S.P. ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırganların araç ile gelme anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.