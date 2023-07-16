Kartal Belediyesi tarafından ilçede tavla turnuvası düzenlendi. Turnuva, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede tavla turnuvası düzenlendi. Kartal Mehmet Ali Büklü Parkı’nda sabah 10.00’da başlayan turnuvaya çok sayıda yarışmacı katıldı. Heyecan ve rekabetin yaşandığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.

“Sorunları böyle birliktelikler ile çözebiliriz”

Yarışmacı Erhan Gümüş, “Sonucu şimdiden hayırlı olsun, güzel bir turnuva. Böyle bir organizede bizlere destek oldukları için Kartal Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum. Ben ilk kez katılıyorum, turnuva keyifli. İnsanların komşuculuk yapması adına çok güzel. Sorunları böyle birliktelikler ile çözebiliriz” dedi.