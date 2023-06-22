Kartepe Genç Akademi yıl sonu mezuniyet törenini Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirdi. Genç Akademi’nin müzik bölümünde eğitim alan gençler, mezuniyet töreninde sahneye çıkarak, hünerlerini sergiledi.

Kartepe Belediyesi’nin hayata geçirdiği Genç Akademi’de mezuniyet heyecanı yaşandı. Kartepe Genç Akademi yıl sonu mezuniyet törenini Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirdi. Törene Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda işaret dili öğrencileri programın, işitme ve duyma engelli bireyler için çevirisini yaptı. Programın açılışında veliler adına konuşan Genç Akademi öğrencilerinden Nazan Zeynep Temiz’in annesi Gizem Temiz, "Çağımız çocuklarımızı her türlü tehlikeye çekmeye, onların hayatlarını yönlendirmeye çok müsaittir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenip hem de öğrendiği dışarıda ki dünyanın sunacağı kötü alışkanlıklardan arınmış kaliteli ortam sunduğu Genç Akademi gibi yerler bizlerin gözü kapalı güven duyduğu yerlerdir. Bu akademinin hizmete sunulmasında emeklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a tüm veliler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Burada sadece fen, matematik öğrenilmiyor"

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Genç Akademi, Kartepe’de yaptığımız en önemli projedir. Evlatlarımıza, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Burada sadece fen, matematik öğrenilmiyor. Bu ilçede birlik ve beraberliği oluşturmak istedik. Fonksiyonel bir yer olmasını istedik. Elde ettiğimiz neticeyi bugün bu salon göstermektedir. Bunu başarmak için destek olan ve bizimle işbirliği yapan velilerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"En fazla zaman geçirdiğim yer Genç Akademi’dir"

Genç Akademi’nin 2021 yılında faaliyetlerine başladığını ifade eden Kocaman, "2021 yılından bu yana evlatlarımızın gelişmelerini hep birlikte gördük. En fazla zaman geçirdiğim yer Genç Akademi’dir. Elde edilen başarı bizleri gururlandırmaktadır. Şimdi Arslanbey Mahallemizde Genç Akademi 2’yi kuruyoruz. Memleketin geleceğine hep birlikte yatırım yapıyoruz. Yollar, binalar yapılmaktadır. Bizleri bilgiyle donatacak, yetenekleri güçlendirecek ve hayata hazırlayacak adımları atmamız lazım. Evlatlarımızı hayata hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeteneklerini gösterdiler

Kartepe Genç Akademi 2021 yılında faaliyete başlayarak, toplamda 8 bin 690 gencin gelişimine büyük destek verdi. Müzik bölümünde 327 genç gitar, 105 genç keman, 61 genç piyano eğitimi alıyor. Genç Akademi Yıl Sonu gösterisinde de KADİM Müzik Korosu piyanoda yeteneklerini gösterdi.