Kartepe Belediyesi tarafından eşler arası iyi bir iletişimin stratejilerinin konuşulduğu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye katılan Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, katılımcıları bilgilendirdi.

Kartepe Belediyesi Anneler Günü’ne özel Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlediği eşler arası iyi bir iletişimin stratejileri konulu söyleşiye Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim katıldı. Söyleşiye ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Aile kurumu toplumsal yapıyı oluşturan en temel birim olmanın yanı sıra sevgi ve dayanışmanın da temelidir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluktan dolayı kusura bakmayın. İnşallah Kent Meydanı’nda yeni kültür merkezi yapacağız" dedi.

"Gençlerin nikahlarına koşa koşa gidiyorum"

Ailenin önemine değinen Kocaman, "Gençlerin nikahlarına koşa koşa gidiyorum. Aile bir milletin, toplumun temel taşıdır. Kültürümüzün, değerlerimizin yoğrulduğu öğretildiği ilk yerdir. Köklerine, değerlerine bağlı millet bekamız için çok önemlidir. Bugün de Saliha Erdim’in güzel anlatımıyla mutlu aile olabilmeyi ve bunun önemini değişik açılardan da dinleyeceğiz. Muhteşem bir kalabalık. Ayaklarınıza sağlık. Hemşehrilerimizle biz kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

"Kıymet bilmek üzere programlanmalıyız"

Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim ise "İnsanın kıymetini bilmeyen Rabbine karşı kusur işler. Kadının erkeğin kıymetini bilmeyen Rabbine karşı kusur işler. Kıymet bilmek üzere programlanmalıyız. Bizler bilginin peşinden gitmeliyiz. Bilgiyle daha iyi insan olmak için çalışmalıyız. Yuvanızı yaşanmaz hale getirmeyin. Bilgi sahibi olmak sizlerin yapacağınız her işte yol gösterici olacaktır. İnsan nelerin kendisine iyi geldiğini bilmelidir. Bilgilerinizin doğru olması çok önemlidir. Kötü sözden hiçbir zaman doğu bir mesaj çıkmaz. İyi olanı görmeye odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.