Kurban Bayramı öncesinde Kartepe’de oluşturulan Kurban Hizmet Komisyonu, ilçe sınırları içerisindeki kurban satış ve kesim yerlerini denetliyor.

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe’de "Kurban Hizmet Komisyonu" oluşturuldu. Komisyonda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Gıda Müdürlüğü, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Müftülüğü yer aldı. Komisyon üyeleri 10 ve üzeri kurbanlığın olduğu kesim ve satış yerlerinde yaptıkları kontrollerde hayvanların küpelerini, pasaportlarını ve sağlık raporlarını titizlikle kontrol ediliyor. İki yaşını doldurmamış, uzuvlarında eksik olan, damızlık değeri taşıyan dişi hayvan kesimine izin verilmiyor. Kurban satış ve kesim yerlerinin veteriner hekim ile sözleşmesinin de olması gerekiyor.

Kesim yerlerinde hijyen, temizlik kuralları da kontrol edilirken, kesim sırasında ise kan çukuru, atıkların uygun şekilde paketlenmesi gerekiyor. Kesim sonrasında paketlenen atıklar Kartepe Belediyesi Temizlik ekipleri tarafından teslim alınarak bertaraf ediliyor. Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmet Komisyonu üyeleri denetimlerine devam edecek. Komisyon tarafından aranan şartların uygun olmadığı yerlere Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulanacak.