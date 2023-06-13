Kocaeli’de ilk defa Kartepe’de kurulan Bisiklet Bakım İstasyonlarının montajı 10 noktada tamamlandı.

Kartepe Belediyesi, bisiklet kullanımını teşvik edilmesi amacıyla ilçede 10 noktada kurduğu Bisiklet Bakım İstasyonlarının montajını tamamladı. Bisiklet Bakım İstasyonlarında temel bisiklet onarımlarını ve bakımlarını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçlar yer alıyor. Tüm fren ve vites ayarlarının değişimin yanı sıra 18 işlevli anahtar tamir ve bakım seti, hava pompası bulunuyor. Bisiklet askı kollarından ayarlama yapılırken, göstergeli özel hava pompası ile tüm bisikletlerin lastiklerini şişirebiliyor. Kartepe Belediyesi’ni ziyaret eren KOBİDOS üyeleri yapılan hizmetten dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan bisiklet gönüllüleri, “Kocaeli, çok önemli bir bağlantı noktasında bulunmaktadır. Asya-Avrupa arasında her gün yüzlerce yerli ve yabancı bisiklet gönüllüsü geçmektedir. Yollarda yaşana sıkıntılar bu istasyonlar sayesinde giderilebilecek. Bu projenin il genelinde uygulanmasını çok isteriz. Yüklü bisikletlerin bakımını yapmak çok zordur. Bu istasyonlar sayesinde sorun ortadan kalkmıştır” diye konuştu.

"Yeni noktalara da montajlarımız yapılacaktır"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, "Bisiklet ulaşımında yaşanan teknik zorluklar istasyonlar sayesinde bertaraf edilecektir. İlçemizin önemli noktalarında bu istasyonların montajı tamamlandı. Bisiklet gönüllüleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni noktalara da montajlarımız yapılacaktır” şeklinde konuştu.