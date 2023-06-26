Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kartepe’de gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi destekleriyle Kartepe’de gerçekleştirildi. 40 sporcunun 3 çıkış üzerinden yaptığı yarışlar büyük heyecana sahne oldu.
5 KATEGORİDE 40 SPORCU
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin desteklediği AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi. 5 ayrı kategoride 40 sporcunun katıldığı yarışlar kıran kırana geçti. Sporcular 6,5 kilometrelik parkurda tekli çıkışlar halinde zamana karşı yarıştı.
6,5 KM PARKUR
Tırmanma yarışlarının ikinci gününde Kartepe Yolu’nda 6,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak yarışlar yapıldı. Yarışların sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma sonuçları ise şöyle oluştu;
Ulusal Kategori 1
1. Sevcan Sağıroğlu – Atış Motorspors
2. İbrahim Cabacı – Ülkü Motorspor
3. İlker Aktaş – Ülkü Motorspor
Ulusal Kategori 2
1. Tuncer Sancaklı - Atış Motorspors
Ulusal Kategori 3
1. Burak Başlık - Atış Motorspors
2. Murat Volkan Soyçopur - Atış Motorspors
3. Eda Soylu – Neo Motorspor
Ulusal Kategori 4
1. Ümit Ülkü – Ülkü Motorspor
2. Cem Yalın – GP Garaj My Team
3. İsmet Toktaş - Atış Motorspors
Ulusal Kategori 5
1. Bahadır Sevinç – Ülkü Motorspor
2. Cemil Memiç
En İyi Parkur Zamanı
Ümit Ülkü – Ülkü Motorspor
En İyi Takım Kupası
Atış Motorsports
Mahalli Kategori 1
1. İbrahim Cabacı – Ülkü Motorsport
2. Tunay Çapa
3. Özgür Şenyüz
Mahalli Kategori 3
1. Eda Soylu – Neo Motorspor
2. Şevket Çınar
Mahalli Kategori 4
1. Ogün Okat – Neo Motorspor
2. Kübra Denizci – Neo Motorspor
Mahalli Kategori 5
1. Bahadır Sevinç – Ülkü Motorsport
En İyi Kadın Yarışmacı
Kategori 1 - Sevcan Sağıroğlu – Atış Motorspors
Kategori 2 – Çiğdem Tümerkan – Atış Motorspors
Kategori 3 – Deniz Kübra Ulusoy
Kategori 3 – Eda Soylu Neo Motorsport
Kategori 4 – Kübra Deniz – Neo Motorsport