Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kartepe’de gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayak yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi destekleriyle Kartepe’de gerçekleştirildi. 40 sporcunun 3 çıkış üzerinden yaptığı yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

5 KATEGORİDE 40 SPORCU

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin desteklediği AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi. 5 ayrı kategoride 40 sporcunun katıldığı yarışlar kıran kırana geçti. Sporcular 6,5 kilometrelik parkurda tekli çıkışlar halinde zamana karşı yarıştı.

6,5 KM PARKUR

Tırmanma yarışlarının ikinci gününde Kartepe Yolu’nda 6,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak yarışlar yapıldı. Yarışların sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma sonuçları ise şöyle oluştu;

Ulusal Kategori 1

1. Sevcan Sağıroğlu – Atış Motorspors

2. İbrahim Cabacı – Ülkü Motorspor

3. İlker Aktaş – Ülkü Motorspor

Ulusal Kategori 2

1. Tuncer Sancaklı - Atış Motorspors

Ulusal Kategori 3

1. Burak Başlık - Atış Motorspors

2. Murat Volkan Soyçopur - Atış Motorspors

3. Eda Soylu – Neo Motorspor

Ulusal Kategori 4

1. Ümit Ülkü – Ülkü Motorspor

2. Cem Yalın – GP Garaj My Team

3. İsmet Toktaş - Atış Motorspors

Ulusal Kategori 5

1. Bahadır Sevinç – Ülkü Motorspor

2. Cemil Memiç

En İyi Parkur Zamanı

Ümit Ülkü – Ülkü Motorspor

En İyi Takım Kupası

Atış Motorsports

Mahalli Kategori 1

1. İbrahim Cabacı – Ülkü Motorsport

2. Tunay Çapa

3. Özgür Şenyüz

Mahalli Kategori 3

1. Eda Soylu – Neo Motorspor

2. Şevket Çınar

Mahalli Kategori 4

1. Ogün Okat – Neo Motorspor

2. Kübra Denizci – Neo Motorspor

Mahalli Kategori 5

1. Bahadır Sevinç – Ülkü Motorsport

En İyi Kadın Yarışmacı

Kategori 1 - Sevcan Sağıroğlu – Atış Motorspors

Kategori 2 – Çiğdem Tümerkan – Atış Motorspors

Kategori 3 – Deniz Kübra Ulusoy

Kategori 3 – Eda Soylu Neo Motorsport

Kategori 4 – Kübra Deniz – Neo Motorsport