Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, üstyapı çalışmaları devam eden bölgelerde incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri tarafından iki sokağa 500 ton asfalt serimi tamamlandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Caddesi Bağlantı Yolu ve Uzunçiftlik Mahallesi Çetin Sokak’ta asfalt serim çalışmasını inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Caddesi Bağlantı Yolu ve Uzunçiftlik Mahallesi Çetin Sokak da altyapı çalışmaları tamamlanması sonrasında asfalt serimine geçildi. Asfalt serimi tamamlanan iki sokak da çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarına başlandı.

Belediye ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ekiplerimiz altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde hemen asfalt serimine geçilmektedir. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belirlenen program dahilinde ekiplerimiz üst yapı ve çevre düzenlemelerine devam etmektedir. Her yapılan yatırımla ilçemiz daha da güzelleşmektedir" dedi.