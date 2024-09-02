MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 4.ayak yarışları, 31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve MOTUL katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize edildi. Yarışlara 5 ayrı kategoride toplam 52 sporcunun katıldı.KOCAELİ (İGFA) - 3 yarış sonunda Mini kategoride birinciliğe ulaşan isim Dynamic Racing Team’den Can Özler olurken, Ali Sururi Akgün ikinci ve Cem Karakömür de üçüncü oldular. 12 sporcunun mücadele ettiği Junior kategoride Dynamic Racing Team’den Erin Ünlüdoğan birinciliği kazanan sporcu olurken, Oğuz Akdoğan ikinci ve Zeynep Büyükpınar da üçüncü olarak podyuma çıktılar. Büyükpınar aynı zamanda junior kadınlar birinciliğini de elde eden sporcu oldu.

Senior kategoride Dynamic Racing Team’den Yağız Tekşan birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada takım arkadaşı Onur Müldür ve üçüncü sırada Kerim Sulyak takip ettiler. Senior kadınlarda birincilik kupasına uzanan isim Leyla Sulyak olurken, Zeynep Çukurova ikinci sırada yer aldı. 8 sporcunun mücadele ettiği Master kategoride ise podyum birinci İlyas Vurgeç ikinci Barış Karadeniz ve üçüncü Murathan Gür şeklinde oluştu. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak şampiyona liderliğini sürdürdü. 9 yaş altı sporcuların katılımına açık olan TOSFED Micro Kupası‘nda ise Borusan Otomotiv Motorsport Karting’ten Zayn Sofuoğlu birinciliği elde ederken, Anatolia Motorsports'tan Enes Hakkı Yeten ikinciliği ve Dynamic Racing Team’den Bulut Tırınk da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular. Yarış sonunda düzenlenen törende, micro kategori sporcuları ödüllerini 2021 Superbike Dünya Şampiyonu milli sporcu Toprak Razgıratlıoğlu'dan aldılar.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 12-13 Ekim tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışları ile devam edecek