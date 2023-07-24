MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Körfez’de gerçekleştirildi.KOCAEL İ(İGFA) - MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Micro, mini, junior, senior ve master kategorilerde gerçekleştirilen yarışta 63 sporcu kürsü için mücadele etti.

2 GÜN YARIŞ

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından ICRYPEX ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, hafta sonu TOSFED Körfez Pisti'nde yapıldı. 2 gün süren yarışların ilk gününde serbest ve resmi antrenmanlar ve sıralama turları yapıldı.

5 KATEGORİ

İkinci gün ise Micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış gerçekleştirildi. 63 sporcu kürsü için mücadele ettiği yarışlarda dereceler şöyle;

Micro kategorisi

1- Doruk Sırnaç

2- Guido Ebergenyi

3- Osman Selim Köse

Mini kategorisi

1- Can Özler

2- Rüzgar Evci

3- Ali Fuat Miras

Junior kategorisi

1- Yağız Tekşan

2- Zekai Hakkı Dorum

3- Leyla Sulyak

Senior kategorisi

1- Kerim Sulyak

2- Gün Taşdelen

3- Berkay Besler

Master kategorisi

1- Murathan Gür

2- Mehmet Çınar

3- İlyas Vurgeç

Kadınlarda junior kategorisi

1- Leyla Sulyak

2- Ayşe Çebi

3- Nisan Kalkavan

Senior kadınlarda

1- Sena Savaşer

2- Zeynep Çukurova