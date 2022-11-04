İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Perşembe günü yapıldı. 11 gündem maddesi ve 1 takrir maddesi olmak üzere toplam 12 konu mecliste görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe günü 14.30’da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Başkanvekili Erdal Akkaya Başkanlığında gerçekleştirilen mecliste, 11 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 12 madde görüşülerek karar bağlandı.

Ekim ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunumun izlenmesiyle başlayan meclis toplantısında, Meclis Başkanı Erdal Akkaya gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdal Akkaya, “Kasım ayı olağan meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılını kutladık. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu anlamlı günde bir de ülkemiz adına önemli bir gelişme yaşadık. Yerli ve milli aracımız TOGG’un seri üretimi başladı. Bu da önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

Açılış konuşması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk 4 madde İmar Komisyonuna havale edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından meclise sunulan ‘Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi’ maddesi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen diğer gündem maddeleri ile takrir maddesi de görüşülerek karara bağlandı.