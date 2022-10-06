Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Y. Yönetimindeki 16 YK 538 plakalı Cip, önüne çıkan Muhammed E. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.