Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu’ndan Javier Iglesias Villanueva oldu.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında bugün saat 20.00’de Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Murat Altan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.