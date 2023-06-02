Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa ile 38. kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, 6 maçlık galibiyet serisini geliştirmek için sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 74 puanla 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile aldığı 43 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde 38. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugüne dek 37 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 23 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 74 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında Vodafone Park’ta sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı, siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Kartal’ın 13 maçtır bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatay (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantepspor (Hükmen) ve Adana Demirspor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırken, Trabzonspor ve Antalyaspor ile de berabere kaldı.

Beşiktaş ayrıca Süper Lig’de son oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Bu sezon ilk kez üst üste galip gelme serisi yakalayan siyah-beyazlılar Paşa karşısında bunu geliştirmek istiyor.

Omar Colley cezalı

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında sakat ve cezalı futbolcular bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Paşa karşıasında Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç’un sakatlıklarından dolayı yer alamayacak. Omar Colley de Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

3 futbolcu sınırda

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ceza sınırında bulunan futbolcular. Bu 3 futbolcu, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda ligin son haftası oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.