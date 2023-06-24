Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince şebeke sularının tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce bayrama sayılı günler kala içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği vurgulandı.

KASKİ’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Her bir damlası çok kıymetli olan ve her geçen gün ulaşılması daha da zorlaşan suyumuzu bayram süresince de kullanırken bugünü, yarınları düşünerek hareket etmeliyiz. Lütfen suyumuzu bilinçli tüketelim, tasarrufu ön planda tutalım. Çünkü bugün koruyacağımız her bir damla yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olabilir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak yaşam kaynağımız olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlaşırken, kimi zaman ise imkânsız bir hale gelmektedir. Bu nedenle tüketimlerimizi daha dikatli şekilde yapmalıyız.”