Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nde yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’de, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, üst düzey yöneticiler ve daire başkanları ile toplantı gerçekleştirerek, proje ve yatırımları masaya yatırdı.

KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan’dan yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, “KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarımızla birlikte KASKİ’mizin yapacağı yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Ekiplerimizle birlikte şehrimizin altyapısı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kayseri’yi daha yaşanılabilir konum ve duruma getirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yüz akı olan KASKİ’de fedakârca görev yapan tüm ekibe de teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’de, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, üst düzey yöneticiler ve daire başkanları ile toplantı gerçekleştirerek, proje ve yatırımları masaya yatırdı.

KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan’dan yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, “KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarımızla birlikte KASKİ’mizin yapacağı yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Ekiplerimizle birlikte şehrimizin altyapısı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kayseri’yi daha yaşanılabilir konum ve duruma getirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yüz akı olan KASKİ’de fedakârca görev yapan tüm ekibe de teşekkür etti.