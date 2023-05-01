Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde yeterli ve sağlıklı içme suyu temini için 2019 yılından bu güne kadar 17 milyon 659 bin TL maliyet ile 18 adet içme suyu deposu 22 adet kuyu binası ve 8 adet terfi binası inşa edildiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde yerleşim yerlerini içme suyu ve kanalizasyon altyapı ağı ile donatarak insan ve çevre sağlığına katkıda bulunuyor.

Kaliteli ve sorunsuz işleyen altyapı için çalışmalarına özveriyle devam eden KASKİ, kent genelinde sağlıklı ve yeterli miktarda içme suyu temini için çözüm odaklı projeleri sırasıyla hayata geçiriyor, kaliteli altyapı ağını her geçen gün genişletiyor.

“FEDAKÂRCA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin ihtiyaca göre 7/24 esasına göre çalışma yürüttüğünü belirterek; “Tüm gayemiz Kayseri’mizin tamamında daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak. Bu doğrultuda fedakârca çalışmaya gayret ediyoruz“ dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:“KASKİ, gece gündüz ayrımı yapmadan hummalı bir şekilde çalışma yapıyor. Yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrıştırılması, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilenmesi ve imalatı, yeni arıtma tesisleri kazandırılması noktasında gerçekten önemli işlere imza atılıyor. Türkiye'nin en kapsamlı laboratuvarından olan KASKİ Laboratuvarlarımızda uygunluk testi yapılarak vatandaşlarımıza kesintisiz, kaliteli ve uluslararası standartlara uygun sağlıklı içme suyu temini noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bunlarla yetinmeyerek her geçen gün değişik projeler hayata geçiriliyor. Hızla büyüyen ve gelişen kentimizde yeni yerleşim alanlarının oluşması ve hizmet verilen nüfusun artması nedeniyle ihtiyacı karşılayabilmek için yeni su depolarına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için 2019 yılından bugüne kadar kentimiz genelinde toplam değeri 17 milyon 659 bin 318 TL olan 18 adet içme suyu deposu, 22 adet kuyu binası, 8 adet terfi binası inşa edildi. Dolayısıyla su deposu sayısı 716’ya yükselerek 267 Bin metreküp su depolama kapasitesine ulaşılmış oldu. Kentimiz genelinde vatandaşımızın rahatı için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Dün ve bugün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de bir damla suyun bile israf olmaması, verimli kullanılıp değerlendirilmesi için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.”