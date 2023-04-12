Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce imalatına başlanan 103,9 Milyon TL değerindeki Güneş Enerji Santrali’nin (GES) işletmeye alındığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, çevre dostu proje sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon TL kazanç sağlanacağının altını çizdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminde her gün yeni yatırımlar yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bu tür yatırımlara büyük önem veriyor, gündemine aldığı projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Bu kapsamda kent genelinde altyapı kavramına giren tüm faaliyetleri titizlikle yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçerek çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Tasarruf anlamında önemli yol kat eden KASKİ, ihtiyaç duyulan enerji için bir süre önce Boğazköprü mevkinde Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında imalatını başlattığı temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek Güneş Enerji Santrali’ni işletmeye aldı.

YILDA 30 MİLYON TL’LİK KAZANÇ SAĞLANACAK

Yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımının azaltılacağı ve 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulan Güneş Enerji Santrali’nde yılda yaklaşık 11 milyon kWe üretim sağlanacak. Üretim faaliyetlerine başlanan proje ile yılda yaklaşık 30 Milyon TL kazanç sağlanacak.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇAĞIMIZIN OLMAZSA OLMAZI”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, değişen yeni dünya düzeni ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmanın olmazsa olmaz niteliği taşıdığına dikkat çekerek, ihtiyaç duyulan enerji için kendisine yeten bir kurum olma yönünde ilerlediklerini belirtti.

Kayseri genelinde ‘Kaliteli altyapı sağlam gelecek’ hedefiyle KASKİ’nin çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere de harekete geçtiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Günümüz dünyasını her alanda yakalamak, geleceğe daha verimli hazırlanabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çevreci ve yenilikçi bir anlayış ile yenilenebilir enerji kullanımını önemsiyor ve yatırımlarımızı bu anlayış ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda KASKİ’miz tarafından 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulumu gerçekleştirilen Güneş Enerji Santrali’nde yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacak. Kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h olan santralin üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olup, yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üretimi sağlanacak. Üretilen enerji KASKİ’miz bünyesindeki tesislerde kullanılacak. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü buradan karşılanacak. GES projesi ile enerji kaynaklarını çeşitlendiren KASKİ’miz yenilenebilir enerji kullanarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ispatlamış oldu. Temmuz ayı itibarıyla enerji üretmesi planlanan tesis ekiplerimizin yoğun çabaları ile mart ayı sonunda enerji üretimine başladı. Bu anlamda tesisimizin planlanan tarihten önce faaliyetlerine başlamasında emeği geçen Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir ve ekibine teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun. Amacımız, kentimiz genelinde GES projelerinin sayısını çoğaltarak hem çevreyi korumak hem de enerji maliyetlerini azaltarak tasarruf elde etmek.”