Hâlihazırda trafik sigortası olanlar ek olarak kaskoya gerek olup olmadığını merak eder. Tam tersi olarak da kasko yaptırınca trafik sigortasına gerek var mı sorusu da öne çıkabilir. Aralarında belirgin farklar bulunan kasko ve trafik sigortasının avantajları ve içeriği de değişkenlik göstermekte. Peki kasko ve trafik sigortası nedir, aralarındaki farklar nelerdir? Gelin, bu yazıda hep birlikte bakalım.

Kasko Nedir?

Kasko trafik sigortası farkı için öncelikle bu iki sigorta sözleşmesinin ne olduğuna bakmakta yarar vardır. Zorunlu trafik sigortasının aksine, kasko yaptırılmasına yönelik herhangi bir mecburiyet söz konusu değildir, tamamen isteğe bağlıdır. Kasko yaptırılmaması nedeniyle cezai yaptırım uygulanmaz. İlgili kaskonun poliçesindeki teminatlara bağlı olarak kaza, yangın, afet, terör olayı, sel, su baskını gibi olumsuz durumlar nedeniyle aracın alabileceği hasarlar kasko tarafından karşılanabilmektedir. Hatta, poliçede ilgili maddelerin bulunması koşuluyla yol yardımından hukuksal korumaya kadar birçok durumda da kaskodan yararlanmak mümkün. Tüm bunlar neticesinde belirtmek gerekirse; kaskolar kaza durumunda kaskolu araçları güvence altına alır.

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirlenmekte olup zorunlu bir sigorta türüdür. Trafik sigortası da tıpkı kasko gibi motorlu taşıtlar için yapılmaktadır fakat her ikisi de farklı hasarları karşılar. Zorunlu trafik sigortası kapsamında, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesi durumunda Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluk zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir. Bu nedenle araç sahiplerinin vakit kaybetmeden zorunlu trafik sigortasını yaptırması önem teşkil eder.

Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir?

Trafik sigortasında;

Araç Başına Maddi Giderler

Kaza Başına Maddi Giderler

Kişi Başına Sağlık Giderleri

Kaza Başına Sağlık Giderleri

Kişi Başına Sakatlanma ve Vefat

Kaza Başına Sakatlanma ve Vefat

gibi karşı tarafın zararlarını karşılayan teminatlar bulunmaktadır.

Kasko ile Trafik Sigortası Farkları Neler?

Kasko ve trafik sigortası arasında birden çok fark vardır. Kapsam, içerik, hangi durumlarda geçerli olduğu, zorunlu olup olmadığı gibi durumlar ekseninde ortaya çıkan farklar mevcuttur. Bunları madde madde şu şekilde sıralamak mümkün: