Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.ANKARA (İGFA) - Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da bir dizi temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile Lusail Sarayı'nda baş başa görüşme ardından heyetlerarası görüşme yaptı.

Görüşmelerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmesinin ardından Katar Emiri Al Sani’nin Lusail Sarayı'nda onuruna verdiği resmî akşam yemeğine iştirak etti.