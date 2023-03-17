ABD merkezli bir dergiye konuşan Dış Politika Uzmanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılışdaroğlu’nun danışmanı Ünal Çeviköz tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın AİHM kararları çerçevesinde serbest bırakacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, ABD merkezli Politico dergisine yaptığı konuşmayla gündeme oturdu. Çeviköz, iktidara gelmeleri halinde dış politikada yapacakları hamleleri anlattı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESAJI

Ünal Çeviköz ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de dikkat çeken ilginç açıklamalar yaptı. Çeviköz, "İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.