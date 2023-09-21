Balıkesir’de sosyal hayatın hareketli olduğu açık havada insanların dinlenerek alışveriş yaptığı Avlu’da iki grup arasındaki kavga kameralarca görüntülendi.

Balıkesir’de vatandaşların uğrak yeri olan Avlu’da gece meydana gelen kavga kameralarca kaydedildi. İki grup arasında meydana gelen kavgaya 10’dan fazla kişinin karıştığı görülürken, kavganın nedeninin ne olduğu ise bilinmiyor. Vatandaşların yoğun olduğu bir yerde, gece meydana gelen kavganın görüntüleri ise sosyal medyada vatandaşlarca paylaşıldı.

Kavga sonrasında her iki grubun Avlu’dan ayrıldığı öğrenildi.