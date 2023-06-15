Tekirdağ Çorlu’da kavga ihbarına giden bekçi görevlileri, şüphelendiği bir şahsın üzerinde tabanca ele geçirdi.

Gece yarısı Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi girişinden kavga ihbarı alan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçi görevlileri, koşar adımla olay yerine ulaştı. Olay yerindeki kavganın tarafları dağılırken, Gece Kartalları şüphelendikleri bir şahsın üst aramasını yaptı.

Kavgayla alakası olmadığını öne süren İ.T.’nin üzerinden tabanca çıktı. Yaya devriye ekibi, tabancayı muhafaza altına alırken, polis otosunun gelmesiyle şahıs da gözaltına alınarak karakola götürüldü. İ.T. hakkında işlem başlatıldı.