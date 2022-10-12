CHP İnegöl İlçe Sekreteri Kavlan, Alper Taban’ın Belediye Başkanlığı süreci içerisinde geçen İnegöl’ün 5 yılını ve bu sürede çözülemeyen sorunları dile getirdi.

CHP İnegöl İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Alper Taban, İnegöl'de Belediye Başkanı olan Alinur Aktaş'ın Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri’nin oyları ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrası bilindiği üzere Alper Taban’da İnegöl Belediye Başkanı oldu. Vekâleten aldığı görev sonrası 2019 yılında yapılan seçim ile tekrar Belediye Başkanı seçildi. Alper Taban İnegöl Belediye Başkanlığı’nda 5’inci yılını devirdi. Üstelik AKP’nin Bursa'daki en büyük dördüncü İlçe Belediyelerinden bir tanesini yönetiyor.”

“Peki, Taban bu 5 yıllık süreçte İnegöl'e neler kattı? 1. İnsan yaşamını en çok etkileyen ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için olmazsa olmazımız olan hava kirliliğine bir son verdi mi? 2. 3 Ekim'de açılmış olan ve bir hafta süren Mobilya Fuarı yeni yerinde mi? Yoksa hala çok amaçlı kullanılan plansız yerde mi açıldı? Başkan bu 5 yıllık süreç içerisinde yeni Mobilya Fuar alanını İnegöllülere kazandırdı mı? 3. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi caddeleri arasındaki bölgenin her yağmur yağdığında göletlere dönüşen çukurlarını kapattı mı? 4. Taban, İnegöl’de özellikle bankalar caddesindeki ve her geçen gün büyüyen trafik sorununa el attı mı? En büyük sorunlarından bir tanesi olan otopark sorunu çözüldü mü mesela? Üzeri yeşil alan altı otopark olarak projelendirilen eski ve yıkılan Belediye Kültür Sarayı’nın yeri yoksa 3 parke taşı döşenerek hiç bir yeşillendirme yapılmadan ücretli otoparka mı dönüştürüldü? 5. Sanayi ve tarım şehri olan İnegöl'de, tarım arazilerinin kamulaştırılarak imara açılmasına ve tarım alanlarını yok eden sanayileşmeye bir son verdi mi? 6. Yılan hikayesine dönen Belediye Sarayı’nın inşaatını bitirdi mi? 7. Uludağ'ın eteklerinde oturuyor olmamıza rağmen çeşmelerinden akan suyu, içme suyuna dönüştürebildi mi? 8. Aktaş, İnegöl ve İnegöllüler için çok önemli olan başka bir sorun daha olan İnegölspor’a yeterince sahip çıkıp bir stadyum kazandırabildi mi? 20 tane kadar amatör futbol kulübü var ilçemizde ama antrenman yapacak maç yapacak sahaları yok. Neredeyse beton zeminde futbol oynamaya çalışan bu gençlerimiz için ortak bir tesis yaptı mı sayın başkan? 9. İnegöl'ü bir turizm ve gastronomi şehrine dönüştürdü mü? Köfte denilince akla ilk gelen şehir olmamıza rağmen İnegöl Köftesi ile ilgili neler yapılıyor? 10. Proje fotoğraflarına baktığımızda Eskişehir’in Porsuk Kanalı gibi olacağını sandığımız Mesudiye Kanalını bitirdi mi? 11. Çarpık yapılaşma, riskli konut stoku, İnegöl’ü yaşanılabilir bir kent haline getirmesi ile ilgili bir çalışma yapıldı mı? 12. Taşımalı sistem ile Bursa Büyük Şehirden ilçe halkına hizmet vermeye çalışılan Halk Ekmeği, hâli hazırda İnegöl'de bulunan Halk Ekmek fabrikasını satmaktan vazgeçip İnegöl halkının hizmetine sundu mu?”

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÇIĞIR AŞMIŞTIR

“Hızını alamayan Taban, kesin Sosyal Belediyecilikte de çığır açmıştır! Şeffaf yönetim biçimi, erişilebilir hizmetleri saymakla bitmez 5 yılda yapılan icraatları. Sosyal donatı alanları, yeni Hükümet Konağı, devasa meydanlar gibi…”

TABAN, DAHA NE YAPSIN...

“İktidarın Belediyesi’ni yönettiği Bursa'nın, en büyük İlçe Belediyelerinden bir tanesi, ekonomik anlamda katma değeri en yüksek İlçelerinden biri olmanın avantajını sonuna kadar kullanmış ve Ankara’dan yeni projeler için destek alma anlamında çok da bir sıkıntısı olmayan Taban, daha ne yapsın İnegöl için…”