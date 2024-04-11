Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki sürücü arasında yol verme sebebi ile tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücüler kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki kişinin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ayırmak için müdahale ettiği ve o esnada elinde balon olan küçük bir çocuğun ise ağladığı görüldü. Kavgaya karışan taraflar, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılarak araçlarına bindirildi.