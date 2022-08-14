Bursa-Ankara karayolu üzeri Kınık kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kınık mahallesi kavşağında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ebubekir T. Yönetimindeki 26 AFL 682 plakalı otomobil, Kınık mahallesinden karayoluna çıkan Rafet S. yönetimindeki 16 RZ 330 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 26 AFL 682 plakalı otomobildeki yolcular Emine T. İle Birgül P. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.