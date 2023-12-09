Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde seyir halinde Cesim E. yönetimindeki 16 RG 440 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Adnan Ö. yönetimindeki 16 AVM 948 plakalı otomobil ile iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçta yolcu konumunda bulunan Safetullah İ. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ