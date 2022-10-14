Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde seyreden Sürücü Erhan K. yönetimindeki 16 ANF 852 plakalı hafif ticari araç, Prof. Dr. Necdet Sezer sokaktan çıkan sürücü Eren K. yönetimindeki 16 AOL 635 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.