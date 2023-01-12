İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde Yağlı Tohumlar kavşağında meydana geldi. Kavşaktan geçmekte olan Onur A.(38) yönetimindeki 16 PE 281 plakalı otomobil, sürücü Ahmet B.(52) yönetimindeki 16 AVA 421 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.