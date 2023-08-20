Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara’da fırtına; Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu akşam saatlerine kadar yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, ilk saatlerde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.