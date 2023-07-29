Bursa'da kavurucu sıcaklar, özellikle fırıncılık ve dönercilik gibi zorlu işlerde çalışanları olumsuz etkiliyor. Son günlerde ülkeyi etkileyen yüksek sıcaklar, fırın ustaları ve döner ustalarının çalışma koşullarını zorlaştırıyor. Bu meslek grupları, saatlerce ateşin karşısında çalışmak zorunda kalıyor ve kendi yöntemleriyle serinlemeye çabalıyorlar. Gün içindeki 40 derece sıcaklık, bazı meslek grupları için dayanılmaz hale geliyor. Örneğin, Bursa'da pazarda döner kesen Mustafa Meydan, Afrika sıcakları olarak adlandırılan bu sıcak havalarda döner kesmenin zor olduğunu ve sık sık kendini soğuk su ile serinletmek zorunda kaldığını ifade etti. Fırın ustası Süheyl Oruç ise 11 yıldır bu işi yapmasına rağmen, bu yazın daha önce görülmemiş derecede sıcak olduğunu ve fırında çalışmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Kendilerini dışarı atarak serinlemeye çalıştıklarını ancak ekmekler çıkınca tekrar fırına dönerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.