Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan içerik üreticisi Ceren Kaya, sosyal medya üzerinden deneyimlerini paylaşmasının gençlere ilham verdiğini söyledi.

Moda ve makyaj tutkusu ile öne çıkan Ceren Kaya, sosyal medya üzerinden deneyimlerini takipçileri ile paylaşıyor. İçerik üreticisi olmanın bir özgürlük getirdiğini ve en önemlisi çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini kaydeden Kaya, "Bununla birlikte ilgi alanlarına uygun paylaşımlar yapabiliyorum. Moda ve makyaj deneyimlerimi takipçilerimle paylaşarak ilham kaynağı oluyorum kendilerine. Influencer olmanın en büyük avantajı da geniş kitlelere ulaşabilmek. Bu alanda kendini sürekli olarak geliştirmen de gerekiyor. Moda dünyasının trendlerini yakından takip edip yeni makyaj tekniklerini öğrenmek ve içeriklerini sürekli yenilemek zorundayız" dedi.