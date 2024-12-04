Aralık ayıyla birlikte kayak tutkunlarının tatil sezonu da başlarken, kayak tatili aramaları ay sonu itibarıyla en üst noktalara ulaştı. Kayak severlerin gözde destinasyonlarımda Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya var.İSTANBUL (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre en çok üçüncü fiyat artışı yüzde 59.38 oranıyla Lokanta ve Oteller grubunda görüldü.

Havaların daha da soğumasıyla kayak tatili için aramalarını hızlandıran tatil severler özellikle rezervasyon yaptırırken pist erişim koşullarına, kayak malzemeleri kiralama olanaklarına ve ekstra pist ücretlendirmelerine dikkat etti.

Kayak severlerin gözde destinasyonları Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya olurken, sektör temsilcilerinden Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya; 4 kişilik bir ailenin ortalama gecelik konaklama bütçelerinin 2 bin liradan başlayarak 285 bin liraya kadar çıkabildiğini söyledi.

"Heyecanla beklenen kayak sezonu başladı" diyen Sivrikaya, konaklama bütçelerinde otelin sunduğu konsept şekli (her şey dahil, yarım pansiyon, tam pansiyon, oda kahvaltı) otelin lokasyonu, pistlere ücretli-ücretsiz erişim, lift kullanımı gibi birçok olanak fiyatlarda değişiklik sağladığına dikkati çekerek, "İstanbul’a yakın hafta sonu kayak keyfi yaşamak isteyenlerin aramalardaki ilk tercihi genelde Kartalkaya oluyor. Kayak severler her yıl olduğu gibi Bursa - Uludağ, Erzurum - Palandöken, Bolu - Kartalkaya için kayak tatili aramalarına devam ediyor. Bu sene kayak sezonunun iyi geçeceğini öngörüyoruz. Neredekal.com üzerinden yapılan incelemelere göre, tatil severler genellikle otel konforunun yanı sıra pistlere erişim kolaylığı ve fiyat avantajını önceliklendiriyor. Bazı tatil severler, pist kullanım ücretinin otel fiyatına dahil olduğu tesisleri tercih ederken, diğerleri bu ek maliyeti göze alarak pist kalitesini ve konumunu ön plana koyabiliyor. Ayrıca, kayak ekipmanları kiralama olanakları ve otelin kayak okullarına olan yakınlığı gibi hizmetler de tercihleri belirleyen faktörler arasında. Tatil severlerin kayak tatili planlarken hem konaklama hem de pist erişim koşullarını iyi değerlendirerek seçim yapmaları önemli." diye konuştu.

BUNGALOV VE TERMAL OTELLERE İLGİ YOĞUN

Bu arada tatil severlerin İstanbul’a yakın lokasyonlar da bungalov tatili yapmaya devam ediyor. Bungalov denince akla ilk gelen Bolu ve Sapanca doğa içinde konforlu ve huzurlu tatil arayanların ilk adresi olduğunu ifade eden Sivrikaya, havaların soğumasıyla termal otel tatiline olan ilgili de artış gösterdiğini söyledi. Sivrikaya, termal otel tatili aramasında ise öne çıkan yerler; Afyonkarahisar, Balıkesir, Yalova, Bolu ve Denizli olduğunu kaydetti.

TÜİK verileriyle de sektörü değerlendiren Sivrikaya, 2024 Kasım ayının bir önceki yılın aynı dönemine oranla oda fiyatlarında yüzde 40 artış gerçekleştiğini ifade ederek, "En çok artış yaşanan il Bolu (yüzde 60) oldu. Bolu’yu İstanbul (yüzde 59), Çanakkale (yüzde 55), Kıbrıs (yüzde 54) ve Balıkesir (yüzde 53) takip etti" dedi.