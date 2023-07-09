TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yahyakaptan Mahallesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. N.T. hakimiyetindeki 41 EF 916 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. ve E.T. (14) yaralandı. Sürücü N.T. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle bağlantı yolunda kısa süreli trafik oluştu. Kazalı aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.