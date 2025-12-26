Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kilit parke taşı çalışmasıyla cadde ve sokaklar yenilenirken, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Enerji ve doğalgaza ait alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte başlayan çalışmalar ile mahalle sakinleri çamur ve tozdan kurtulacak.

'Kışa girmeden çalışmaların tamamlanması ve çamurdan kurtulmamız bizleri çok sevindiriyor'

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız yürütülen çalışmaları büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirterek, ''Belediye Başkanımıza daha önce söylediğimiz taleplerimiz yerine getirildiği için çok mutluyuz. Sağ olsun arkadaşlar mahallemizde kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar. Kışa girmeden çalışmaların tamamlanması ve çamurdan kurtulmamız bizleri çok sevindiriyor' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, çalışanlara çay ikram etti.