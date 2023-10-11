Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen bir kavga olayıyla ilgili yargılama süreci devam ediyor. Mahkemede tanık olarak ifade veren maktulün oğlu, olayın arka planını aydınlattı. Olay, 21 Temmuz 2022 tarihinde Hacıosman Mahallesinde gerçekleşti. Arzu A. ve kardeşi Yavuz Özdemir arasında başlayan bir tartışma, Cemalettin A. adlı şahsın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Cemalettin A., kayınbiraderi Yavuz Özdemir'i tabanca ile iki bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Cemalettin A. ve Arzu A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cemalettin A. tutuklanırken, Arzu A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Yavuz Özdemir, olaydan 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Davanın 2. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cemalettin A., taraf avukatları ve aileler katıldı. Tutuksuz sanık Arzu A. ise duruşmaya iştirak etmedi.

Maktulün ve sanık Arzu A.'nın annesi Necla Özdemir, mahkemede şunları ifade etti: "Kardeşler arasında herhangi bir olumsuz durum bulunmuyordu. Ancak Yavuz ile Arzu'nun eşi Cemalettin arasında sürekli bir gerginlik vardı. Sanıkların bir oğulları bulunuyor ve bu çocuğu daha önce başka bir kızla evlendirmişlerdi. Yavuz, bu durumu onaylamadı ve bu yüzden sanıklarla aralarında sorunlar başladı. Gelinlerinin evden kaçtığını öğrendiğinde Yavuz büyük bir öfkeyle babasına anlattı. Ben de, 'Sinirlenme, bu durumu kabullenemiyorsan onlarla iletişime geçme' dedim. Ancak, oğlum ve kızımın karşılaşmaması için Arzu'yu eve gelmememesi konusunda uyardım. Bunun üzerine kızım öfkelenerek beni telefonla engelledi. Bu durumun ardından Arzu, kardeşi Yavuz'a hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Yavuz, eve dönerek babasına bu mesajları gösterdi ve işte o andan itibaren olaylar gelişti. Sanık Cemalettin, oğlumu elimden aldı. Oğlum gibi aslan gibi bir evladımı kaybettim, eşim üzüntüden yaşamını yitirdi, kızım kanser hastası oldu. Benim için büyük bir acı yaşandı."

Olayın görgü tanıklarından olan maktulün oğlu, mahkemede yaşanan olayın iç yüzünü anlattı. Batuhan Özdemir, "Halam ve babam arasında çekememezlikten kaynaklı bir anlaşmazlık bulunuyordu. Olayın mirasla ilgili olmadığını belirtmeliyim, çünkü herhangi bir miras meselesi söz konusu değildi. Olay günü halam Arzu, babama ağır hakaretler içeren mesajlar attı. Halam daha önce de benzer mesajlar göndermişti. Babam, bu mesajlara karşılık vermemişti. Olay günü halam, babamla telefonda küfürler ederek, 'İn lan caddeye, benden mi korkuyorsun?' diye tehditlerde bulundu. Babam da 'Geliyorum' diyerek dışarı çıktı, ben de onun peşinden gittim. Olay yerine vardığımızda, halamla babam arasında bir konuşma başladı. Babam, susuzluğundan bahsederek benden su istedi. Ben su almak için markete gittiğimde, eniştem Cemalettin'in babama ateş ettiğini gördüm. Daha sonra silahı babamın başına dayayarak, 'Kafana sıkayım mı?' dedi. Ben hemen araya girdim ve müdahale ettim. Sonrasında eniştem ve halam olay yerinden uzaklaştılar" şeklinde ifade verdi.

Sanık Cemalettin A. ise suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Yavuz ile aramızda herhangi bir husumet yoktu. Olayın yaşandığı gün, eşim Yavuz ile telefonla tartışmaya başladı, ardından yüz yüze bir kavga yaşandı. Eşimi korumak amacıyla, kendimi savunmak için yere ateş ettim. Tahliyemi talep ediyorum." Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.