Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 17 yaşındaki kızın kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Sapanca Gölü ve çevresinde arama başlattı. Ekipler göl içi ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlamazken kayıp olduğu öne sürülen genç kız, Adapazarı ilçesinde bulundu.

Serdivan İlçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde Sapanca Gölü kenarında kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki S.B. hakkında kayıp ihbarı verildi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerinde geniş çaplı arma başlatan ekipler bir bulguya rastlamazken göl içinde boğulma ihtimali üzerinde durularak Kocaeli’den dalgıç polis ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri gölde yaptıkları aramada da herhangi bir bulguya rastlamadı. Aramaları genişleten ekipler, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde genç kızı, Adapazarı ilçesinde buldu. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken polis ekiplerini bölgede gören Yılmaz Dağdelen isimli vatandaş, genç kızın eşyalarının göl kenarında olduğunu söyledi.

“Kolye ve penyesi göl kenarında bulundu”

Genç kızın bazı eşyalarının göl kenarında bulunduğunu ve ekiplerin bu bölgede yoğunlaştığını aktaran Yılmaz Dağdelen, “Benim geldiğimde polis ekipleri buradaydı. Bizde şaşırdık polis ekiplerini burada görünce 17 yaşındaki bir kızın kayıp olduğu söyleniyor. Netice olarak kız sağ salim merkezde bulunmuş. Dalgıç polisler geldi, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekipleri geldi. Tabi kız bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı ekipler. Kolyesi ve penyesi göl kenarında bulunduğu için olay yeri olarak buraya yoğunlaştı arama ve kurtarma ekipleri” dedi.