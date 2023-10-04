Bursa'da, evinden 16 gün önce kaybolan Sevcan Şişman, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekiplerinin yoğun çabaları sonucu bulundu. Sevcan Şişman, Bursa'dan Hopa ilçesine gitmek amacıyla evden ayrılmıştı. Ancak 16 gün boyunca kayıp olan genç kız, sonunda Çarşamba Mahallesi'nde bir parkta bulundu. Tanınmamak için farklı kıyafetler giyip eşarp takan Sevcan Şişman, farklı adreslerde ve gizli parklarda konaklamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekiplerinin kararlı çalışmaları sonucunda Sevcan Şişman, 16 gün boyunca kayıp olduğu dönemin ardından Çarşamba Mahallesi'nde bulundu. Genç kız, bulunduktan sonra Asayiş bürosundaki gerekli işlemlerden geçirildi ve yaşının küçük olması sebebiyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.