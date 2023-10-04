Bursa’da 16 gün önce evden çıkıp kayıp olan kızı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği Ekiplerince yaptığı çalışmalar sonucunda bulundu.

Bursa’dan, Artvin’e bağlı Hopa ilçesine gitmek için evden çıkan Sevcan Şişman’dan 16 gün sonra Çarşamba Mahallesi’nde parkta bulundu. Tanınmamak için farklı kıyafetler giyip eşarp takan Sevcan Şişman, farklı adreslerde ve kuytu parklarda geceliyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Büro Amirliğinin ısrarlı çalışmaları sonrasında Sevcan Şişman kayıp olduktan 16 gün sonra, Çarşamba mahallesinde Selimiye parkında bulunuyor. Sevcan asayiş bürodaki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu neticesi ile Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.