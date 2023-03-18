İnegöl'de kayıp genç kız polis ekiplerince bulundu
Kemalpaşa mahallesindeki annesinin evinden İstaş-Kentaş ortaokuluna gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki Dila, İnegöl Polis ekiplerince bulundu.
Kemalpaşa mahallesi Kartal sokaktaki annesi Ayşegül Demirci'nin evinden İstaş-Kentaş ortaokuluna gitmek üzere dün sabah 8'de evden çıkan 7. Sınıf öğrencisi Dila'dan haber alınamıyordu.
Genç kız, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince, İnegöl AVM mevkiinde gezerken bulundu. Karakola götürülen genç kız ailesine teslim edildi.