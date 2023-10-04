Sancaktepe'de trajik bir olay yaşandı. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler, önceki gün saat 17.00 sıralarında kayboldu. Ailenin endişesi üzerine, Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde kayıp başvurusu yapıldı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp çocukları bulmak için yoğun bir çaba sarf ederken, aynı mahallede bulunan bir inşaattan gelen bir ihbar dikkat çekti. Gülpembe Sokak'taki bu inşaat, olayın merkezi haline geldi.

İnşaatın güvenlik görevlisi, çocukların cesedini su dolu inşaat temelinde gördüğünü bildirerek hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı. Sonunda, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin sokakta oyun oynarken kaybolan çocuklar olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, ailenin acı haberi aldığı andaki hüznü yürekleri burktu. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresini titizlikle inceledi. Çocukların cenazeleri, inşaatın temelinden çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.