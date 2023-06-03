Mut Belediyesi ve Mut Kaymakamlığı tarafından Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen 61. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nde konuşan Başkan Seçer, Mut’un Mersin ve ülke ekonomisine tarımsal açıdan büyük katkıları olduğunu söyleyerek, tarımı daha iyi noktalara getirmek için desteklerinin devam edeceğini belirtti.MERSİN (İGFA) - 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Mut halkı katılım sağladı.

Seçer: “Mut Mersin ve ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor”

Festivalde konuşan Başkan Seçer, üretken, çalışkan insanların mutluluk ve huzur içerisinde yaşadığı Mut ilçesine gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Mut’un başta Mersin olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Seçer, “Mut beldemiz; geniş topraklara sahip, en geniş hinterlantta tarımsal üretimin yapıldığı bir ilçe. Kendine özgü çok önemli değerleri var. Burada sofralık olarak erik ve kayısı gibi meyvelerimiz var. Bir dünya markası olma yolunda hızla adım atan zeytinimiz, zeytinyağımız ilçemizin ekonomisine muazzam katkı yapıyor” dedi.

Ekonomi olmadan huzur, kardeşlik ve demokrasinin de olamayacağını vurgulayan Seçer, “Ekonomi demek; insanların huzur ve barış içerisinde yaşaması, çocuklarına iyi bir eğitim verme imkânı, sağlıklı bir çevrede, bir kentte yaşama şansı demek. Onun için yılmadan çalışacağız. 85 milyonun refah seviyesini doğudan batıya, kuzeyden güneye, medeni bir toplumda bir ailenin, bir bireyin yaşam standardına getirmek için hep beraber çalışacağız” diye konuştu.

“Parti ayrımı gözetmeksizin bütün ilçe belediye başkanlarımın her zaman yanında olacağım”

Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun siyasi iradelerin her birinin Mersin ve Türkiye için çalışması gerektiğini söyleyen Seçer, “Demokrasinin olmazsa olmaz unsuru siyasi partilerdir. Biz bu demokratik yarışı asaletle, şerefle, onurla ve zarafetle götürdüğünüz sürece ülkemize zarar vermeyiz. Biz bunu demokratik bir mücadele olarak görürsek çok daha iyisini yapmaya gayret ederiz. Görevimizi daha çok yaparız. Uyku bize haram olur. Rakiplerimizin önünde olmak için 24 saat çalışırız. Bunda halk kazanır, Mersin kazanır, Mut kazanır. Onun için biz kardeşçe elbette rekabetimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin bütün ilçe belediye başkanlarının her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Seçer, “Yeter ki ortak paydamız olan Mersin, Mut, Türkiye ülküsünde bir arada olalım. Bizim temel amacımız budur. Ülkemiz güçlüdür. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüz, al bayrağımız var. İnşallah gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak” dedi.

“Tarımı daha iyi noktalara getirmek için de desteklerimiz devam edecek”

Üreticilere bereketli sezonlar geçirmelerini dileyen Seçer, “İnşallah ürününüz her yıl bereketli olsun. Eriğimiz, kayısımız, zeytinimiz birinci sınıf olsun, verimimiz olsun. Bunun için de başta merkezi hükümet, Tarım Bakanlığı ve en başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri üretime, özellikle küçük üreticiye, kadın üreticiye destek olmaya devam edersek Mersin’in hızla yükselmesi yolunda da büyük katkılarımız olacaktır. Mersin tarım kenti. Onun için tarıma önem vereceğiz. Hep beraber tarımı daha iyi noktalara getirmek için desteklerimiz devam edecek” diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayrancı: “Çiftçimizin emeğinin hakkını alması için mücadele edeceğiz”

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı da, Mut ilçesinin nitelikli tarımsal üretim anlamında önemli bir bölge olduğuna dikkat çekerek, “Mut çok farklı türlerin üretildiği özel bir belde ve çiftçimize de çok önemli fırsatlar sunmakta. Bugüne kadar çok önemli çalışmalar yapılmış. Biraz önce saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok güzel ifade etti. Tarım Bakanlığı, yerel yönetimler ve merkezi idare hep birlikte el birliğiyle çiftçimizin bu ürünlerden elde ettiği katma değeri artırmak için çalışacağız. Çiftçimizin emeğinin hakkını alması için mücadele edeceğiz” diyerek festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Şeker: “Mut dünyanın en mutlu ilçesi olacak”

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, Mut kültürünü yansıtan ve 61 yıllık bir gelenek haline gelen festivalde Mutlu vatandaşlarla olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “İyi ki Mut ilçesinde doğdum, iyi ki Mutluyuz, iyi ki bu topraklarda yaşadım ve iyi ki sizlerle beraberiz. Sevginin, kardeşliğin, barışın, huzurun ve birlikteliğin her daim devam etmesi dileğiyle sizleri tekrardan selamlıyorum. Mut dünyanın en mutlu ilçesi olacak inşallah” dedi.

Adana Toroslar Mehteran Takımı’nın gösterilerini sergilediği festivalde, ‘Kayısı Yeme Yarışması’ da renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından dilek havuzuna kayısı dökülmesi ile açılış programı sona erdi.

Başkan Seçer festivalin açılış töreninden sonra yakın zaman önce görevine başlayan Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Seçer daha sonrasında da Mut Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar ile ilgili sergiye katıldı. Sergi kapsamında kurulan stantlarda yer alan kilim, el sanatları, taş boyama ve takı tasarımı ürünleri inceleyip, kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerler ve usta eğitmenlerden gelen talepleri dinleyen Başkan Seçer, çalışma arkadaşlarına gerekli notları aldırdı. Kilim dokuma tezgahında usta eğitici ile birlikte dokuma yapan Başkan Seçer, sergide müzik gösterisi yapan çocukları dinledi.