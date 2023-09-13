İlköğretim Haftası nedeniyle Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulunda kutlama programı düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Meclis Üyesi Maruf Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldılar.

Kaymakam Ahmet Odabaş İlköğretim Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, eğitime verilmesi gereken öneme değinerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Sınıf ziyaretleri de gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Odabaş çocuklarla sohbet etti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve okul müdüründen bilgiler aldı. Okulun minik öğrencilerinin etkinlikleri beğeniyle izlendi ve alkışlandı.