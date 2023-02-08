İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, deprem bölgesindeki önem arz eden ihtiyaç listesini açıkladı.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Arslan, "Malumunuz olduğu üzere Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremde 10 ilimizi etkilemiş durumda ve şuanda bölgede arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizlerde Türkiye’nin dört bir tarafında vatandaşlarımıza yardım elimizi ulaşmak için cansiperane bir gayret içerisindeyiz. Ben öncelikle İnegöl Belediyemize, STK’lara, başkanlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir millet olmanın gururunu yaşatıyor kıymetli hemşerilerim. Karınca kararınca herkes bir gayret içerisinde bölgeye yardım etmek için gayret ediyoruz. Ancak bu işlerin bir koordinasyon içerisinde ilerlemesi oldukça önemli. Bu noktada biz AFAD’ın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Dün gece itibariyle farklı yardım malzemeleri taşıyan 123 tırlarımız bölgeye gönderildi. Bizim bölgeyle yaptığımız istişarelerimiz sonucunda ihtiyaçların öncelikli olanları şunlar; elektrikli ısıtıcı, büyük/küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, jeneratör, powerbank, çocuklar ve yetişkinler için mont, kadın/erkek iç giyim ve çorap, kadın/erkek ayakkabı, kadın/erkek polar, içlik, yağmurluk, uyku tulumu, yastık, nevresim takımı, yatak, tek kullanımlık tabak/çatal/bıçak/kaşık gibi malzemeler, tava ve kettle gibi ürünler, kavurma/ konserve tarzı kolay tüketilebilir yiyecekler, çay, kahve, peynir/zeytin gibi hızlı tüketilebilir bozulmayan gıdalar, su ve ekmek her daim acil olduğu bildirilen ihtiyaçlar. Topladığımız yardım organizasyonlarında bunlara öncelik verirsek çok daha kıymetli olacaktır. AFAD’ın bize bildirdiği üzere yardımları Adana merkezli olarak gönderiyoruz. Adana’dan; Kahramanmaraş, Antep gibi diğer şehirlerimize onlar yönlendirmesini yapıyor. Zaman zaman vatandaşlarımızdan münferiden gitmek yönünde talepler geliyor. İzin belgesi talep ediliyor bizden. Şuan böyle bir uygulama yok çünkü bölgeye yardım ekiplerinin ve araçların ulaşımı için sivil trafiğinin az olması çok kıymetli. Bu noktada da hep beraber ortak hareket etmemi halinde yardım organizasyonları daha sağlıklı yürüyecektir. Bugüne kadar hemşerilerimizin göstermiş oldukları dayanışma gerçekten takdire şayan. Bir kez daha orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kurtarılmayı bekleyen yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu büyük acıyı el birliğiyle hep birlikte aşacağız, buna inanıyoruz. Allah herkesten razı olsun." dedi.